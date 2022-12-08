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自在逍遥：风起(Tales of TianYuan Dynasty) update for 8 December 2022

12月8日更新日志

Share · View all patches · Build 10106237 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

一、职业优化
【刀客】
1、优化了刀客技能“断岳斩”的基础伤害值，上调。
2、优化了刀客技能“雷霆斩”的基础伤害值以及破甲效果，上调。
3、优化了刀客技能“疾风斩”的基础伤害值以及流血效果，上调。
4、优化了刀客绝学“狂龙斩”的基础伤害值，上调。
5、优化了刀客绝学“震山河”的基础伤害值，上调。
6、优化了刀客连招“连斩”的基础伤害值，上调。
7、优化了刀客连招“压制”的基础伤害值以及破甲效果，上调。
8、优化了刀客连招“反击”的基础伤害值，上调。并且，现在的反击是百分百暴击。
9、优化了刀客连招“碎灵”的基础伤害值，上调。
【玄门】
1、优化了玄门连招“爆燃”的基础伤害值，上调。
2、优化了玄门绝学“归元诀”的减伤效果，上调。
【毒师】
1、优化了毒师连招“伏击”，现在伏击可以回复内力值了，同时优化了伏击的基础伤害值（物毒双攻），上调。
2、优化了毒师连招“撕裂”的基础伤害值（物毒双攻）、流血效果以及气血回复量，上调。
3、优化了毒师连招“毒爆”的基础伤害值（纯毒），上调。
4、优化了毒师技能“淬毒”的基础毒伤加成，上调。
5、优化了毒师技能“幽冥咒”的基础伤害值，上调。
6、优化了毒师技能“锁魂咒”的基础伤害值，上调。
7、优化了毒师技能“影刃”的基础伤害值（物毒双攻），上调。同时优化了影刃的基础蓝耗，下调。
8、优化了毒师技能“鬼刃”的基础伤害值（物毒双攻）以及破甲效果，上调。同时优化了破效果的持续时间，略微下调。
9、优化了毒师绝学“羽刃”的基础伤害值（物攻），上调。
10、优化了毒师绝学“万毒咒”的持续毒伤（DOT）的基础伤害值，上调。

二、秘境调整
1、修正了秘境“天罗殿”1号首领“战神武辰”第二阶段的暴击、命中几率，上调。
2、调整了秘境“天罗殿”2号首领“寂灭刀灵”全战斗阶段释放冰冻的几率，下调。
3、调整了秘境“天罗殿”3号首领“大宗师宫耀”第一阶段的减伤效果，上调。
4、修正了秘境“魇魔殿”所有怪物的气血值以及基础伤害值，略微上调。
5、修正了秘境“苍术虫谷”所有怪物的气血值以及基础伤害值，上调。
6、优化了秘境“天罗殿”所有首领的装备掉率，略微上调。
7、优化了秘境“圣蛇教的覆灭”产出道具“兽骨”的概率，大幅度上调。
8、优化了所有秘境中道具“补天石”的产出，大幅度上调。

三、BUG修复及其他优化项
1、解决了某些极端特定情况下，提交任务报错的问题的。
2、解决了秘境“苍术虫谷”战斗中偶尔会卡死的问题。
3、优化了道具“龟壳”、“蝎尾”、“熊胆”、“鹿茸”以及“羚羊角”的产出，大幅度上调。
4、修正了部分丹药描述信息显示错误的问题。
5、优化了“锡矿”以及“银矿”的产出，上调。
6、优化了“银钥匙”的产出，现在可以一次制造出5把银钥匙了，从原3把上调。

Changed files in this update

Depot 2144271
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