一、职业优化

【刀客】

1、优化了刀客技能“断岳斩”的基础伤害值，上调。

2、优化了刀客技能“雷霆斩”的基础伤害值以及破甲效果，上调。

3、优化了刀客技能“疾风斩”的基础伤害值以及流血效果，上调。

4、优化了刀客绝学“狂龙斩”的基础伤害值，上调。

5、优化了刀客绝学“震山河”的基础伤害值，上调。

6、优化了刀客连招“连斩”的基础伤害值，上调。

7、优化了刀客连招“压制”的基础伤害值以及破甲效果，上调。

8、优化了刀客连招“反击”的基础伤害值，上调。并且，现在的反击是百分百暴击。

9、优化了刀客连招“碎灵”的基础伤害值，上调。

【玄门】

1、优化了玄门连招“爆燃”的基础伤害值，上调。

2、优化了玄门绝学“归元诀”的减伤效果，上调。

【毒师】

1、优化了毒师连招“伏击”，现在伏击可以回复内力值了，同时优化了伏击的基础伤害值（物毒双攻），上调。

2、优化了毒师连招“撕裂”的基础伤害值（物毒双攻）、流血效果以及气血回复量，上调。

3、优化了毒师连招“毒爆”的基础伤害值（纯毒），上调。

4、优化了毒师技能“淬毒”的基础毒伤加成，上调。

5、优化了毒师技能“幽冥咒”的基础伤害值，上调。

6、优化了毒师技能“锁魂咒”的基础伤害值，上调。

7、优化了毒师技能“影刃”的基础伤害值（物毒双攻），上调。同时优化了影刃的基础蓝耗，下调。

8、优化了毒师技能“鬼刃”的基础伤害值（物毒双攻）以及破甲效果，上调。同时优化了破效果的持续时间，略微下调。

9、优化了毒师绝学“羽刃”的基础伤害值（物攻），上调。

10、优化了毒师绝学“万毒咒”的持续毒伤（DOT）的基础伤害值，上调。

二、秘境调整

1、修正了秘境“天罗殿”1号首领“战神武辰”第二阶段的暴击、命中几率，上调。

2、调整了秘境“天罗殿”2号首领“寂灭刀灵”全战斗阶段释放冰冻的几率，下调。

3、调整了秘境“天罗殿”3号首领“大宗师宫耀”第一阶段的减伤效果，上调。

4、修正了秘境“魇魔殿”所有怪物的气血值以及基础伤害值，略微上调。

5、修正了秘境“苍术虫谷”所有怪物的气血值以及基础伤害值，上调。

6、优化了秘境“天罗殿”所有首领的装备掉率，略微上调。

7、优化了秘境“圣蛇教的覆灭”产出道具“兽骨”的概率，大幅度上调。

8、优化了所有秘境中道具“补天石”的产出，大幅度上调。

三、BUG修复及其他优化项

1、解决了某些极端特定情况下，提交任务报错的问题的。

2、解决了秘境“苍术虫谷”战斗中偶尔会卡死的问题。

3、优化了道具“龟壳”、“蝎尾”、“熊胆”、“鹿茸”以及“羚羊角”的产出，大幅度上调。

4、修正了部分丹药描述信息显示错误的问题。

5、优化了“锡矿”以及“银矿”的产出，上调。

6、优化了“银钥匙”的产出，现在可以一次制造出5把银钥匙了，从原3把上调。