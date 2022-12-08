Hotfix(2022/12/08_18:00)

『更新內容』：

※系統：

1.修正角色施放招式面向問題，現在會正確的按照技能【輸入的方向】，或是【角色的面向】(視覺上)施放招式

2.修正位移卡頓問題，角色位移變得流暢

3.修正視窗層級，讓【百科】不會蓋過配對的接受視窗

4.修正【戰場語音】靜音功能失效的問題

※遊戲模式相關：

1.優化【新手教學】視窗操作，現在所有視窗都可使用Enter操作

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.更新卡梅爾、艾莉絲卡文本

※遊戲性調整：

§角色：

拜倫：

1.修正天賦【吞噬漩渦】會陷入地面且使敵人異常騰空