​12月7日开服公告

各位道友，现在可以上线游戏了！万分抱歉给大家带来的不便，补偿内容如下：（注意，大家一定要更新2:10分的客户端再进入游戏，如有数据异常的道友，退出更新即可）

第一次延迟开服福利：

（绑定的）淹死的鱼 * 300条

第二次延迟开服福利：

（绑定的）淹死的鱼 * 1800条

祝大家修仙愉快

《蜀山：初章》重楼工作室

2022年12月7日