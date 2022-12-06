​12月7日开服公告

各位道友，现在可以上线游戏了！万分抱歉给大家带来的不便，补偿内容如下：（注意，大家一定要更新2:10分的客户端再进入游戏，如有数据异常的道友，退出更新即可）
第一次延迟开服福利：
（绑定的）淹死的鱼 * 300条
第二次延迟开服福利：
（绑定的）淹死的鱼 * 1800条
祝大家修仙愉快
《蜀山：初章》重楼工作室
2022年12月7日
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2022年12月7日
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