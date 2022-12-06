0.9.1f更新内容：
-手柄增加A\B确定习惯，可在主页面中的“设定”进行切换
（为避免战斗中触发对话，与跳跃键重复时，需要停止移动才触发场景重的对话）
-修复四方圣殿提示文字可能重合的bug
-修复微笑蓝色泡沫（拳套）无法击破贴脸木箱的问题
-修复暂停游戏后点击A键返回，角色可能异常受力问题
已知、待更新的问题：
-部分敌人的刷魂问题
-怪异项圈无法生效问题
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0.9.1f更新内容：
-手柄增加A\B确定习惯，可在主页面中的“设定”进行切换
（为避免战斗中触发对话，与跳跃键重复时，需要停止移动才触发场景重的对话）
-修复四方圣殿提示文字可能重合的bug
-修复微笑蓝色泡沫（拳套）无法击破贴脸木箱的问题
-修复暂停游戏后点击A键返回，角色可能异常受力问题
已知、待更新的问题：
-部分敌人的刷魂问题
-怪异项圈无法生效问题
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