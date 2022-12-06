【钓鱼系统】

1.新增工具[钓鱼竿]

2.地图水域中随机出现鱼群

3.新增建筑[鱼缸]，可养鱼观赏

4.新增鱼类食物(可烹饪)

【版本更新】v0.174

1.修复生化法阵预览框变小问题

2.修复[仙蝶翼]背饰单面材质问题

3.修改宗门装饰[伞]颜色为红色（玩家提出白伞不吉利）

4.大小符共CD，缩短CD时间为40秒

5.修复被删人员的已出售商品会显示下架按钮问题

6.将S2赛季圣物公狮子替换成了鎏金塔（玩家提出单个公狮子不吉利）

7.在设置界面中新增对背饰的显示模式调节功能