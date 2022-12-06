讲两句这个这个~~计略系统

·众所周知，“计略”和“战法”被我的广大员工誉为活体三国的“战场双璧”，我深以为然；

·二者主要区别在于：战法只能在回合部署阶段指挥释放，而计略系统就填补了回合进行阶段的操作空白。

·五花八门的计略有五光十色的效果，比如那样的、那样的、甚至竟然还有那样的。啧啧啧啧啧。可以产生N多可能性的计略，自然需要N多要素同时满足来加以限制，比如“目标所处地形/目标相邻友军/目标毒心判定是否命中”等；

·目前时装计略26枚，部分效果复制粘贴如下，望各位俊男不明觉厉：

1.决战邀约：【上品】两军均以敌方全灭为首要目标;

2.疑兵：【良品】目标部队停止移动，周围(范围正相关：目标部队‘勇’)敌部队‘疑’心每天概率(概率正相关：敌部队‘智’;概率负相关：敌部队‘勇’)+1，交兵时效果解除；

3.乘虚蹈隙：【良品】周围(范围半径正相关：我军统帅部队‘信’)内我军部队将其视为新目标，并尝试发动<冲击>战法；

4.缓兵：【凡品】目标部队行军速度至少下降50%(降幅正相关：目标部队‘痴’)；

5.望梅止渴：【良品】目标部队解除全部负面状态并“砥砺”，时效结束时，若无等量增益状态，则消退“砥砺”并陷入“动摇”；

6.魁钺簇卫：【良品】相邻卫队尝试发动<援护>战法；

7.自吹自擂：【凡品】目标部队参与击溃敌军时，有概率(概率正相关：目标部队‘信’)进入“昂扬”状态；

8.贪心牵制：【凡品】与之交兵的敌部队随机人才‘贪’心每天有概率(概率正相关：目标部队‘信’)至少+1(增量正相关：目标部队‘智’)；

9.毒心伐情：【良品】目标部队随机人才的最低毒心至少+1(增量正相关：目标部队‘痴’)；

10.发扬蹈厉：【良品】目标部队获得增益状态时，部队随机人才最高毒心至少-2(减量正相关：增益状态数)；

11.添油加醋：【良品】目标部队毒心增量翻倍；

12.鬼谋威压：【极品】目标部队被我军判定计略前，其随机人才的随机毒心+1；

13.蓄势：【极品】目标部队所属军队获得的战场态势层数至少有20%概率<size=25>(概率正相关：目标部队‘智’)</size>+1；

14.集思广益：【良品】目标部队存在相邻友军时，各人才提供计略的概率至少提升20%(增幅正相关：相邻友军部队数)；

15.马首是瞻：【极品】我军针对目标部队施放的下一条计略，一旦判定成功则生效于军中所有可作为目标的部队；

16.走为上：【上品】目标部队于撤军指令下，每天消退1枚计略；

·今天开始制作“名品、谏言、计略、角色”的精美图片.jpg，预计耗时2个月，然后更新宣传片！