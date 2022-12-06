Update(2022/12/06_10:00 ~18:00)

更新摘要：

這次主要完善了AI以及列隊相關的系統，接下來會全力以PVE以及新角色的開發為主。目前有時候使用招式會往非面向施放的問題，因為牽扯到許多底層邏輯較不易修正，會再花一點點時間，我們會盡快處理，造成不便非常抱歉!

下次預計會在12/22進行聖誕節改版的更新，屆時會推出活動、新場地效果、以及PVE(beta)的試玩。

『更新內容』：

※系統：

1.新增各角色AI的簡單、困難難度(參考下面的「※遊戲模式相關」第3、4點)

2.修正AI在遊戲結束時還可以繼續攻擊的作弊行為

3.優化AI在沒有目標時的閒置邏輯

4.修正AI有些招式可以中途轉向的問題

5.修正收藏庫的預覽角色旋轉問題

※遊戲模式相關：

1.新增玩家VS電腦角色：卡梅爾、槍小兵隊長

2.修正新手教學的「受身」關卡中，AI有時無法正確造成上擊飛的問題

3.一般對戰列隊會根據隱藏積分排到不同難度的AI

4.自訂模式現在可以選擇加入各角色不同難度的AI

※遊戲操作：

1.修正部分動作的指令輸入時間，防止部分角色指令沒有正確被系統判定

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.重新設計艾莉絲卡，重製模型及相關造型

(連同立繪、cut in以及2P色相關)

2.更新角色文本，重新撰寫大多數的文本敘述，包括：

(1.)補上許多未寫明的傷害

(2.)重新潤稿

(3.)使短敘述更為簡短

(4.)長敘述部分專有名詞條目能連結至百科的說明。

※遊戲性調整：

§角色：

馬汀：

1.修正奧義【鮮血爆裂】的血刺攻擊判定面向有時會錯誤的問題

米哈爾：

1.修正有時無法使用完整普攻循環的問題

希拉德：

1.修正技能【烈風盾擊】無法使出派生攻擊的問題

卡梅爾：

1.修正天賦【屬性賦予】與天賦【領域拓展】互動秒數不正確的問題

2.修正天賦【貪欲魔彈】與天賦【領域拓展】互動秒數不正確的問題