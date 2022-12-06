《九霄大陆》更新日志 Version 1.0.3

大家好，感谢你们对于《九霄大陆》的支持，我们将会继续完善游戏。以下是此次更新内容：

【更新日志】[Version 1.0.3]

添加：

新增建筑详细信息

新增建筑成本功能

调整:

调整建造模式下 建造成本.（注：以后版本将开放 无限建造功能）

调整底层逻辑.

修复:

修复了其它出错的bug.

下次版本更新内容：

-将添加： 物品合成系统

-将解锁： 科研等级1级

九霄大陆开发组