《九霄大陆》更新日志 Version 1.0.3

大家好，感谢你们对于《九霄大陆》的支持，我们将会继续完善游戏。以下是此次更新内容：
【更新日志】[Version 1.0.3]
添加：
-
新增建筑详细信息
-
新增建筑成本功能
调整:
-
调整建造模式下 建造成本.（注：以后版本将开放 无限建造功能）
-
调整底层逻辑.
修复:
- 修复了其它出错的bug.
下次版本更新内容：
-将添加： 物品合成系统
-将解锁： 科研等级1级
九霄大陆开发组
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大家好，感谢你们对于《九霄大陆》的支持，我们将会继续完善游戏。以下是此次更新内容：
【更新日志】[Version 1.0.3]
添加：
新增建筑详细信息
新增建筑成本功能
调整:
调整建造模式下 建造成本.（注：以后版本将开放 无限建造功能）
调整底层逻辑.
修复:
下次版本更新内容：
-将添加： 物品合成系统
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九霄大陆开发组
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