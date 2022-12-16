人虫大战！国产科幻生存RTS《异星前哨》，现已正式发售！

由云蟾游戏制作发行，融合即时战略的国产科幻生存RTS单机端游《异星前哨》已于2022年12月16日早上10：00，正式在Steam平台上架发售。游戏售价68元，首周还有9折优惠。

生存RTS，即时策略新玩法

游戏核心玩法是现在鲜有厂商涉足的RTS品类，不过开发组在致敬经典的同时，大胆做出了自己的创新调整，将“生存模拟”与“传统RTS”有机融合为全新品类“生存RTS”，玩家可选择一名英雄，采集资源，发展基地，组建军团，拓展地盘，清理并打败异形来获得胜利。

本作传承了经典RTS的基地建设、资源管理、即时策略、战斗部署等优点，主打“运营与防御”要素，同时简化了玩家的操作与上手门槛，放大游戏中的爽感，率领军队与数以万计的虫潮展开史诗级对战。

其次，游戏还有自成一派的英雄系统，英雄不仅有自己的特色技能，还拥有专属的建筑、兵种、科技树、天赋树。比如雷顿属于均衡型英雄，他擅长中远距离作战，技能有范围伤害、群体增益，兵种也更加灵活，其中全能坦克就有“主炮”、“燃烧弹”两种作战形态。

博德属于近战型英雄，他拥有较高坦度，无法建造围墙，只能依靠大量近战兵种不停的巡逻来防止异形偷袭，所以这个角色的“人口”资源就变得极为重要，他的玩法都要依靠围绕人口资源来展开。你甚至可以把“英雄系统”理解为一个全新种族、独立派系。

游戏亮点

除核心玩法“生存RTS”与英雄系统的传承创新外，《异星前哨》在题材世界观、战斗体验等方面的亮点同样可圈可点。

1、游戏是太空科幻题材，背景设置在2672年，人类多支远征军受命向其他星系进行探索，寻找资源。期间深藏异星地下的虫潮被惊醒，人虫大战一触即发。战至仅存大脑存活的雷顿中校，与对科技无限热爱的链锯博德等英雄，角色人设特征丰富，形象饱满。

2、得益于开发团队攻克解决了极有技术挑战的“十万单位同屏”难点，玩家可率领军团向数万虫潮大军激烈作战，利用英雄、兵种、建筑的特征属性，与自身的游戏操作、策略战术痛击敌人，在史诗级别的宏大战争里感受到游戏的刺激与爽感。

游戏具有“标准生存关卡”、“防守关卡”两种模式，前者更接近于经典RTS，节奏平缓，玩家需要专注防守，基地经营，击退虫群的进攻，考验玩家的熟练度和基本功。后者操作更加简单，无需运营，节奏加快，玩家将聚焦于与敌人战斗上，并且开创性地加入了roguelite机制。

良好的创作生态

值得一提的还有游戏创作生态比较完善，编辑器、创意工坊功能随游戏发售同步上线，玩家可以通过内置的地图编辑器制作自己喜欢的地图或新机制玩法，也可以在创意工坊上传自己创作的内容物品、工具等内容，尽情释放自己的创造天赋。

《异星前哨》是款融合即时战略玩法的国产科幻生存RTS单机端游，已在2022年12月16日于Steam平台正式发售。希望这样一款高品质的国产生存RTS，能让老玩家重拾以前奋战在RTS沙场上的乐趣，同时也吸引更多对RTS产生兴趣的新玩家。

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