蜀山：初章上线第八次版本小型更新开服通知

【开服通知】

各位道友，《蜀山：初章》上线第八次小型更新已经结束，大家可以上线游戏啦！具体更新内容如下：

【更新内容】

1.继提前开启法宝生活职业、增加前期法宝获取的奇遇任务、降低前期炼宝师初阶升级难度以外，我们继续尝试提高大家的法宝体验：

1)大幅度提高法宝炼制材料产量（主要是矿石类）：我们收到很多道友抱怨法宝材料特别是矿石的产量不足，这次更新极大幅度增加一批炼制法宝所需的矿石。

（同时由于极大幅度增加了矿石数量，为了防止被脚本工作室利用，我们移除了少部分矿石会附带的绑定铜钱）



（注，部分材料是伴生出，还有些矿石是为未来玩法做准备）

（我们计划随着资料片一步步完善所有身份玩法；这个月我们会集中完善所有相关法宝、炼宝师的完整体验；大家敬请期待！）

2)太多道友抱怨挖宝箱不出法宝：

a)在第七次大版本更新中，我们开放了得到一次筑基期法宝及一次结丹期法宝的奇遇任务

b)这次，我们将大幅度提高野外奇遇宝箱中元婴期法宝的出现几率：龙雀朱环、香云宝盖、七宝金幢、兜率火的概率提高到原来的2.5倍（同时，降低宝箱开出绑铜数量，进一步降低宝箱挂的收益）（建议，挖宝箱随缘；奇遇任务有法宝；还可自己挖矿炼制；开挂要被封）

c)法宝主要参考属性、神通与自身修仙道路的搭配！

3)这周开始陆续开放法宝新玩法

2.锁妖塔计时规则改为根据初始进入房间最大人数确定倒计时时间（多人爬塔开始后是无法再组新人的），中途不会发生改变

3.增加针对玩家速度异常的检测

4.修复一些可能被目前外挂利用的漏洞（主要是一些辅助功能，持续更新）

5.新增申请组队界面上可以查看申请者的传承，

6.优化关服提示，避免玩家上线时间晚未能看到关服提示的问题

7.优化斗鼬首领，15秒刨地读条回满血优化为30秒读条

8.优化参拜建木获得的“福缘丹”为“焚香丹”，品质调整为5品。同时对文字描述进行了优化，效果保持不变（1小时内可增加66点福缘）

9.优化葵花宝录的描述不清楚的问题

10.修复烛九阴风诀叠加的攻击不能正常移除的情况

11.修复修复大世界组队会意外出现有其他玩家异常进入的情况

12.修复锁妖塔会出现属性异常的情况

【更新福利】

（绑定的）淹死的鱼 * 800条

【额外通知】

自 12 月 6 日 00:00 起，《蜀山：初章》服务器停服一天。感谢大家理解支持！