2022年12月5日 更新说明

【更新说明】
1.优化传家宝功能：在一统天下时完成伟业，如果有6项功评项排首位（拥有DLC只需4项功评项排首位），可额外再选择1件（共2件）装备或技能放入传家宝库；此外还能累积1点传家宝运，下次开局时可消耗相应点数的传家宝运，再额外取出相应个数的传家宝。例如：如果当前拥有2点传家宝运，则最多可取出3件传家宝。
2.优化武将来拜自己为义父的触发机制，年龄差距越大触发概率越小。
3.点击播报区下面的时间也能暂停/继续游戏。
交流QQ群：607451655
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1.优化传家宝功能：在一统天下时完成伟业，如果有6项功评项排首位（拥有DLC只需4项功评项排首位），可额外再选择1件（共2件）装备或技能放入传家宝库；此外还能累积1点传家宝运，下次开局时可消耗相应点数的传家宝运，再额外取出相应个数的传家宝。例如：如果当前拥有2点传家宝运，则最多可取出3件传家宝。
2.优化武将来拜自己为义父的触发机制，年龄差距越大触发概率越小。
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