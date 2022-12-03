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Elearning Development Intern update for 3 December 2022

12月3日修复更新02说明

Share · View all patches · Build 10071130 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Hello大家好呀，这几天购买并游玩的小伙伴们辛苦了（这话听着怪怪的）
咳，本次更新如下（感谢两位热心的小伙伴在公众号后台指出错误）：

  • 游戏中6月18日刷题会的一处排版优化
  • 考情分析上海卷相关内容的一处错别字已修复
  • 校对任务涉及到不等式组相关的2处排版错误已修复

好啦，大家周末愉快~

ps，攻略在录了！等我先把这最后一盘牛肉涮完！

Changed files in this update

Elearning Development Intern Depot Depot 1012181
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