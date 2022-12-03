12月3日修复更新02说明

Hello大家好呀，这几天购买并游玩的小伙伴们辛苦了（这话听着怪怪的）
咳，本次更新如下（感谢两位热心的小伙伴在公众号后台指出错误）：
- 游戏中6月18日刷题会的一处排版优化
- 考情分析上海卷相关内容的一处错别字已修复
- 校对任务涉及到不等式组相关的2处排版错误已修复
好啦，大家周末愉快~
ps，攻略在录了！等我先把这最后一盘牛肉涮完！
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Hello大家好呀，这几天购买并游玩的小伙伴们辛苦了（这话听着怪怪的）
咳，本次更新如下（感谢两位热心的小伙伴在公众号后台指出错误）：
好啦，大家周末愉快~
ps，攻略在录了！等我先把这最后一盘牛肉涮完！
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update