12月3日修复更新02说明

Hello大家好呀，这几天购买并游玩的小伙伴们辛苦了（这话听着怪怪的）

咳，本次更新如下（感谢两位热心的小伙伴在公众号后台指出错误）：

游戏中6月18日刷题会的一处排版优化

考情分析上海卷相关内容的一处错别字已修复

校对任务涉及到不等式组相关的2处排版错误已修复

好啦，大家周末愉快~

ps，攻略在录了！等我先把这最后一盘牛肉涮完！