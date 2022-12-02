12月2日更新：新增道具&神秘事件

各位玩家，周五好~我是你们的制作人Gtc

时间就是过得那么快，《勇者之书》又更新了~

是否有人在默默期待呢？（笑）

这两个多月以来，或许已经有人默默习惯了《勇者之书》每周的更新；习惯了周末上线看一眼《勇者之书》又发生了什么新的变化……

所以每次我在做更新计划时，都会反复询问整个制作组两个问题：

这次的更新有变得更好玩吗？

这次的更新我们有诚意吗？

如果有一个问题不满足，那么更新计划我就会推倒重做，我不想让在EA阶段就选择支持我们的玩家受委屈，因为你们是我们唯一的支撑与依靠

以下是本次更新内容：

新增

* 新增了消耗品种类

新增普通道具【稀有强化石】

效果：强化稀有纹章

效果：强化稀有纹章 新增高级道具【生命之源】

效果：恢复100%生命，并且最大生命值+10

效果：恢复100%生命，并且最大生命值+10 新增高级道具【护盾之心】

效果：每次战斗开始时永久获得30点固定护盾

效果：每次战斗开始时永久获得30点固定护盾 新增高级道具【群体复活卷轴】

效果：任意数量勇者免费复活，且获得女神的祝福

效果：任意数量勇者免费复活，且获得女神的祝福 新增高级道具【勇者密匣】

效果：随机获得一个橙色纹章

效果：随机获得一个橙色纹章 新增高级道具【噩梦密匣】

效果：随机获得一个未鉴定的噩梦纹章

效果：随机获得一个未鉴定的噩梦纹章 新增高级道具【神秘树枝】

效果：接下来3次升级时，只会出现橙色（+3）、红色（+4）的属性加点

效果：接下来3次升级时，只会出现橙色（+3）、红色（+4）的属性加点 新增高级道具【移动力卷轴】

效果：移动距离+1

效果：移动距离+1 新增高级道具【紫色强化石】

效果：强化史诗纹章

效果：强化史诗纹章 新增特级道具【BOSS召唤卷轴】

效果：永久召唤一名携带技能的BOSS级帮手（不可被复制）

（暂时只放出一个召唤石头人卷轴，其余的BOSS卷轴会在未来补上）

效果：永久召唤一名携带技能的BOSS级帮手（不可被复制） （暂时只放出一个召唤石头人卷轴，其余的BOSS卷轴会在未来补上） 新增特级道具【纹章之心】

效果：勇者纹章槽+1

效果：勇者纹章槽+1 新增特级道具【近战秘典】

效果：增加近战派系攻击范围

效果：增加近战派系攻击范围 新增特级道具【游走秘典】

效果：增加游走派系攻击范围

效果：增加游走派系攻击范围 新增特级道具【远程秘典】

效果：增加远程派系攻击范围

效果：增加远程派系攻击范围 新增特级道具【世界树果实】

效果：升级时只会出现橙色（+3）、红色（+4）的属性加点

效果：升级时只会出现橙色（+3）、红色（+4）的属性加点 新增特殊道具【未鉴定的道具】

效果：可以鉴定出各式各样的道具

* 新增了神秘商人【虞】

【虞】的行踪飘忽不定，每当玩家通过一层后都会有小概率出现，可以购买到高品质的道具，请把握机会！

* 新增了神秘房间的事件种类

新增事件【噩梦纹章】

新增事件【扭蛋机】

新增事件【许愿池】

重做事件【公平交易】

* 新增了热度19

篝火房间无法恢复生命

调整&优化

稀有/史诗纹章的强化等级方式发生了改变，不能再用同品质纹章来强化了，而是使用新增的消耗品【稀有强化石】/【史诗强化石】来强化

勇者升级ROLL点由递增的金币改为固定1经验宝珠

因为这个版本的噩梦纹章产出过剩，所以BOSS的奖励取消了噩梦纹章，而是变为1高级道具+1未鉴定物品

为了新入坑的玩家更舒适的游戏体验，热度模式12之前，第三章BOSS【教会主教】/【教会将军】不会再制造出【强化祭坛】了

热度模式敌方的所有数值略微上调

第二章随机BOSS【长耳跳鼠】热度12的机制改为移动距离翻倍

【召唤卷轴】削弱（大概就是从骷髅王削弱到骷髅小兵的程度）

宝箱/挑战房间现在会爆出新增的高级/特级道具

治疗量的魔防加成系数提高

少量治疗：1.0魔防（不变）

中量治疗：1.25魔防→1.5魔防

大量治疗：1.5魔防→2.0*魔防

弓手天赋【巨大化】数值下调40%→30%

牧师天赋【阴阳轮转】调整为：回合结束时，自身存在增益效果主动技冷却-1

BUFF/DEBUFF的图标现在会在剩余半回合的时候出现闪烁提示

重新绘制了一些人物面板UI（现在只是一部分，UI重绘的工作我们会一直进行下去）

纹章

* 稀有纹章（蓝）

调整-魔法池【巫术】

原效果：

每当为敌方施加异常状态后，魔法+1

每当为敌方施加异常状态后，魔法+2

每当为敌方施加异常状态后，魔法+3

改为：

每当为一名敌方施加异常状态后，魔法+1（同一敌方只生效一次）

每当为一名敌方施加异常状态后，魔法+2（同一敌方只生效一次）

每当为一名敌方施加异常状态后，魔法+3（同一敌方只生效一次）

调整-魔防池【超然】

原效果：

每当获得增益效果后，魔防+1

每当获得增益效果后，魔防+2

每当获得增益效果后，魔防+3

改为：

自身每存在一种增益效果时，魔防+2

自身每存在一种增益效果时，魔防+4

自身每存在一种增益效果时，魔防+6

* 传说纹章（橙）

调整-魔法池【死而后已】该名为【致命陷阱】

原效果：

场上任意单位死亡时，留下陷阱，对敌方造成他自己20%当前生命值的真实伤害和禁锢

改为：

自身击杀敌方后在该名敌方格子上产生陷阱（可叠加），对停留在陷阱上的敌方造成250%的伤害并施加禁锢

调整-生命池【鲜血转换】

原效果：

自身被治疗时，溢出的生命值会转换成护盾（生成的护盾量不受防守影响）

改为：

自身被治疗时，溢出的50%生命值会转换成护盾（生成的护盾量不受防守影响）

调整-生命池【泯灭本源】

变为噩梦纹章

* 双重纹章

新增-力量+魔法【双·拂晓将至】

效果：场上任意单位死亡时留下陷阱（可叠加），对停留在陷阱上的敌方造成250%的伤害并施加禁锢，且每当死亡3名单位时，自身力量/魔法+1

新增-速度+魔防【双·思维窃取】

效果：回合结束时/每当受到来自魔法的战斗伤害时，窃取攻击范围内所有单位1点速度/士气属性

并且为我方全体施加少量治疗

新增-生命+魔防【双·凝盾回春】

效果：回合开始时对自身施加大量治疗，且自身被治疗时溢出的50%生命值会转换成护盾（生成的护盾量不受防守影响）

删除-力量+技巧【双·尖锋出鞘】

* 噩梦纹章

新增-【弃武从文】

效果：无法进行对决/看破，但每回合拥有2次使用主动技的机会

新增-【阳解阴毒】

效果：毒雾效果（超过战斗规则回合数）对自身的效果减半，对敌方的效果翻倍

调整-【狂轰滥炸】

原效果：

每一次对决/看破时会损失自身20%最大生命值的血量，但只要敌方没有格挡/闪避，就会再重复一次攻击（无法扣除生命时停止）

改为：

对决/看破的伤害提升 35%，只要敌方没有格挡/闪避就会再重复一次，但每一次都会损失自身20%最大生命值的血量（无法扣除生命时停止）

（修复：现在第一次攻击不会再损失血量了）

调整-【提线木偶】

原效果：

每当场上任意单位阵亡时，召唤出他的复制品（复制品无法触发此效果）

改为：

每当场上任意单位阵亡时，召唤出他的复制品两回合（复制品无法触发此效果）

（修复：现在对第三章的祭坛无效了）

BUG修复