【测试版本0.9.2.538】12.02更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

——————————————————————————————————————————

更新：

更新了图南海最终挑战

在850年后，图南海漩涡重现，故地重游又有了新的发现。 更新了宁州古迹竹山宗任务的后续

作为竹山宗弟子在宁州古迹找到失传的《真元玄典》后会收到掌门的传音符，回到宗门后会获得功法《真元玄典》。 新的功法

《真元玄典》：天阶上功法，回合结束时，对手的每种负面buff将为你提供不同的增益buff。且每有一种不同的负面buff，额外使你获得【振木】*1/3/6/16/50。 更新了金虹剑派入门的不同分支

现在高悟性加入金虹剑派后可以直接加入内门。

优化：

优化了英杰会相关剧情

调整剧情的同时还添加了英杰会战败后剧情和相关的引导。现在升仙台管事会在玩家失败后根据玩家的功法，法宝配置提出不同的建议。 战斗结束后的动画优化

现在战胜妖兽后，妖兽不会再持续抽动了。 优化了无尽之海岛屿上的按钮 优化了宝器轩关于炼器的引导对话 优化了丹药的物品说明文案 优化了部分NPC的偏好 优化了部分法宝的描述和说明

Bug修复：

继续尝试修复老档和当前版本神仙斗法冲突的问题 修复了风雨楼剧情中对话人物错误的bug 修复了在海上时，可以与好感度低的NPC对话打开交易的bug 修复了部分妖兽血量过低的问题 修复了在炼丹炼器时按快捷键Q会退出之前场景的bug

本周碎碎念：

番茄又填了几个坑，回头看看进度条，好像过段时间再完善完善就可以喜迎1.0了。

还有可以补充的内容在1.0之后慢慢填好像也不错的样子。（确信

———————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案