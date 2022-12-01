12月1日修复更新01说明

本次修复了游戏中4月23日刷题会第8题的摄氏度符号错误。

感谢热心的小伙伴的反馈！今天测试（没错就是我）晚上不吃肉以作惩罚~

ps，大家知道开发者是可以看到在线人数的吧。所以昨天晚上凌晨2-3点还有小伙伴在玩，我就好慌hhh

大家还是注意身体， 劳逸结合 （好家伙，你也知道玩这游戏算劳） ，熬夜伤身，早睡早起啊~~