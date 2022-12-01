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Elearning Development Intern update for 1 December 2022

12月1日修复更新01说明

Share · View all patches · Build 10053938 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次修复了游戏中4月23日刷题会第8题的摄氏度符号错误。
感谢热心的小伙伴的反馈！今天测试（没错就是我）晚上不吃肉以作惩罚~

ps，大家知道开发者是可以看到在线人数的吧。所以昨天晚上凌晨2-3点还有小伙伴在玩，我就好慌hhh
大家还是注意身体，劳逸结合（好家伙，你也知道玩这游戏算劳），熬夜伤身，早睡早起啊~~

我们下个bug更新再见~

Changed files in this update

Elearning Development Intern Depot Depot 1012181
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