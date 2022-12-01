关于“杀一”等客服QQ被封及解决大家问题新途径方案

**各位道友：

非常抱歉，当前时间12月1号凌晨3:26分，在给大家处理问题的过程中，客服号如“杀一”再度被封，且无法立即解封，如下图所示（非常抱歉还在线上等待我解决问题的最后几名道友，麻烦联系还在线活着的客服胖子帮忙处理一下）：

（图示为“策划-杀一”Q号）

1)每个客服号平均每天回复1000人次

2)每个Q群日均消息1-3W+（百分之99提问看不到）

3)每个客服平均被封3-6次不等（长期被吞掉消息）

4)大半夜还莫名被封了Q群

然后，即便加班加点，也还是会有大多数道友吐槽我们回复慢！

我们将从另外两条途径来解决给大家服务的问题

1、游戏内：大家进入游戏，点主界面右上方-蜀游阁-修真聊天群-重楼小馆-发帖留言，我们团队会随时在上面快速回答并解决问题。道友们可以看看基本上每天晚上22:00之前的问题95%我们已回复解决。（如果处于未登录状态，自己点下右上角登陆即可；同时我们会尽快加上消息提示功能）：



同时，大家还可以通过以下地址从外部访问游戏内的重楼小馆：（需要先在游戏内蜀游阁绑定手机，然后用手机登陆哦）

http://bbs.inmotiongame.com



2、游戏外：我们在尝试搭建自有社区，来给大家解决问题，来给大家解决问题，如下图



最后：

无论如何，我们会打造好蜀山，尽力做好服务！再次感谢大家的理解、包涵！

重楼工作室 拜上

2022年12月1日凌晨03:44**