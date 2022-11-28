11月28日修复补丁

因为治疗祭坛的效果是为敌方治疗，所以它的魔防很高，我们为了让魔法系的勇者能够有效攻击它，把它的魔防降为0，但0魔防是无法治疗的，所以改变了把它的治疗效果

改为：

1.对场上生命值未满的随机友方恢复10%最大生命值并驱散一名敌方的一种增益效果

2.对场上所有生命值未满的友方恢复10%最大生命值并驱散所有敌方的一种增益效果