11月28日修复补丁

周末评论区玩家反馈最多的内容就是新BOSS的难度，我们对此进行了削弱（普通模式下）
虽然老玩家还是觉得BOSS太弱，完全不经打，但是我们的目的还是想让新入坑的玩家们熟悉游戏机制，享受纹章构建带来的乐趣，放飞自己的想象力来游玩《勇者之书》这款游戏
以下是更新内容：
调整
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第三章·城镇篇章BOSS【教军】【主教】的双抗略微降低、生命值大幅降低（普通模式下）
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第三章·城镇篇章BOSS【教军】【主教】制造出的四种祭坛，生命值由1000→300（召唤、治疗祭坛）/400（诅咒祭坛）/500（强化祭坛）
并且四种祭坛的双抗都将为0（普通模式下）
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因为治疗祭坛的效果是为敌方治疗，所以它的魔防很高，我们为了让魔法系的勇者能够有效攻击它，把它的魔防降为0，但0魔防是无法治疗的，所以改变了把它的治疗效果
改为：
1.对场上生命值未满的随机友方恢复10%最大生命值并驱散一名敌方的一种增益效果
2.对场上所有生命值未满的友方恢复10%最大生命值并驱散所有敌方的一种增益效果
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第一章·森林篇章BOSS【恶龙】的血统【岩浆之体】调整
原效果：
拥有岩浆地形时，回合结束时获得少量治疗
改为：
免疫燃烧，拥有岩浆地形时，回合结束时获得少量治疗
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略微上调了热度模式4/14关于精英敌方的数值
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所有模式的碎片获取量+10%
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噩梦纹章的随机增益/减益词条现在起不会重复了
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增益效果【坚硬】现在起会有保底+1防守/魔防的效果了
纹章
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速度池-传说纹章【神偷】
原效果：
回合结束时，窃取攻击范围内所有单位1点速度属性
改为：
回合结束时，窃取攻击范围内所有单位1点速度/士气属性
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士气池-传说纹章【剥削】
原效果：
每当格挡时，使敌方全属性永久-1
改为：
每当格挡时，窃取敌方1力量/技巧属性
（双重纹章【双·降维打击】也随之更改了）
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防守池-传说纹章【挂机仔】
原效果：
若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加50%防守属性的真实伤害
改为：
若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害
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噩梦纹章【百战不馁】
原效果：
每损失2点生命值，增加1点/力量魔法
改为：
根据当前损失的生命值来加成力量/魔法，每2%生命值=1力量/魔法
（并修复了某些情况下不触发的BUG）
BUG修复
- 修复了在特定情况下装配噩梦纹章不会自动鉴定的BUG
- 修复了噩梦纹章【狂轰滥炸】偶尔不会损失生命值的BUG
- 修复了噩梦纹章【提线木偶】许多BUG（可能还有！）
玩家Q群：901011256
可以与我们聊天~
汇报BUG~
参与游戏未来走向~
Changed files in this update