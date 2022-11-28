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The Book of Warriors update for 28 November 2022

11月28日修复补丁

Share · View all patches · Build 10030026 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

周末评论区玩家反馈最多的内容就是新BOSS的难度，我们对此进行了削弱（普通模式下）
虽然老玩家还是觉得BOSS太弱，完全不经打，但是我们的目的还是想让新入坑的玩家们熟悉游戏机制，享受纹章构建带来的乐趣，放飞自己的想象力来游玩《勇者之书》这款游戏

以下是更新内容：

调整

  • 第三章·城镇篇章BOSS【教军】【主教】的双抗略微降低、生命值大幅降低（普通模式下）

  • 第三章·城镇篇章BOSS【教军】【主教】制造出的四种祭坛，生命值由1000→300（召唤、治疗祭坛）/400（诅咒祭坛）/500（强化祭坛）
    并且四种祭坛的双抗都将为0（普通模式下）

  • 因为治疗祭坛的效果是为敌方治疗，所以它的魔防很高，我们为了让魔法系的勇者能够有效攻击它，把它的魔防降为0，但0魔防是无法治疗的，所以改变了把它的治疗效果
    改为：
    1.对场上生命值未满的随机友方恢复10%最大生命值并驱散一名敌方的一种增益效果
    2.对场上所有生命值未满的友方恢复10%最大生命值并驱散所有敌方的一种增益效果

  • 第一章·森林篇章BOSS【恶龙】的血统【岩浆之体】调整
    原效果：
    拥有岩浆地形时，回合结束时获得少量治疗
    改为：
    免疫燃烧，拥有岩浆地形时，回合结束时获得少量治疗

  • 略微上调了热度模式4/14关于精英敌方的数值

  • 所有模式的碎片获取量+10%

  • 噩梦纹章的随机增益/减益词条现在起不会重复了

  • 增益效果【坚硬】现在起会有保底+1防守/魔防的效果了

纹章

  • 速度池-传说纹章【神偷】
    原效果：
    回合结束时，窃取攻击范围内所有单位1点速度属性
    改为：
    回合结束时，窃取攻击范围内所有单位1点速度/士气属性

  • 士气池-传说纹章【剥削】
    原效果：
    每当格挡时，使敌方全属性永久-1
    改为：
    每当格挡时，窃取敌方1力量/技巧属性
    （双重纹章【双·降维打击】也随之更改了）

  • 防守池-传说纹章【挂机仔】
    原效果：
    若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加50%防守属性的真实伤害
    改为：
    若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害

  • 噩梦纹章【百战不馁】
    原效果：
    每损失2点生命值，增加1点/力量魔法
    改为：
    根据当前损失的生命值来加成力量/魔法，每2%生命值=1力量/魔法
    （并修复了某些情况下不触发的BUG）

BUG修复

  • 修复了在特定情况下装配噩梦纹章不会自动鉴定的BUG
  • 修复了噩梦纹章【狂轰滥炸】偶尔不会损失生命值的BUG
  • 修复了噩梦纹章【提线木偶】许多BUG（可能还有！）

玩家Q群：901011256
可以与我们聊天~
汇报BUG~
参与游戏未来走向~

Changed files in this update

Depot 2111861
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