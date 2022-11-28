2022/11/28更新

更新日期:2022/11/28

计划更新时间：29日凌晨

1.新增招式：独孤九剑，排山倒海，龟息神功，分别加入武当，逍遥，少林的藏经阁中专属获得

现在开始会陆续放出新招式，如有喜欢的招式，可以加群联系策划GB，满足玩法机制的情况下都会尽量实现

下批开放招式备选：小李飞刀，葵花点穴手，六脉神剑，一阳指，吸星大法，灵犀一指，海天一线，大须弥剑法

2.修复丐帮天赋buff会对虚招生效的问题

3.修复地点占领信息错误的问题，重置帮派地点的占领信息（我们会尽量避免手动干预，此次被迫恢复是因为出现了bug，已经修复）

4.修复瓦砾有求购的问题

5.调整逍遥派回血天赋

6.优化武道追求任务，现在出生或者重生后，可以立即在帮派大本营领取武道方向任务，选择后可使前20级的帮派贺礼变为想要获得的招式类型

7.优化玩家信息存储方式

8.修复王蝎印的buff说明，实际效果与其保持一致

我们已解封，会尽力保持更新的速度