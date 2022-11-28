【稳定版本0.9.1.197/测试版本0.9.2.537】11.28更新公告

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。
优化：
- 微微加强了悟道“凝脉”
Bug修复：
- 继续尝试修复青石灵脉采集卡死的bug
- 修复了天劫倒计时没有及时更新的bug
- 修复了化神选择类型时有两个金系图标的bug
- 修复了神仙斗法重置按钮没有删除老存档位置的存档引起的bug
- 修复了重剑诀buff描述和功法描述不同的bug
- 修复了NPC使用裂冰诀时会将加成buff赋予玩家的bug
- 修复了天星城传送阵按钮重复的bug
- 修复了乱影杀段数与描述不符的bug
- 修复了麒麟部分任务结束时间错误的bug
- 修复了明河赠送的武器错误给对方上减伤的bug
- 修复了一些文案错误
今日碎碎念：
修bug修bug
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。
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