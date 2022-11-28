蜀山初章28日上线版本第6次小型更新

蜀山初章上线第六次小型更新

各位道友：

《蜀山：初章》将于2022年11月28日9：30~12:00进行上线后第6次停服更新维护；

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【“服务器角色转移”功能还将再等等】

由于bug及测试原因，“服务器角色转移”功能将暂不大规模开放；（这里给大家道个歉，我们以为这个功能简单，上周轻易给大家做出许诺并延迟至今，哭）：

（初始）延迟补偿：（绑定的）铜币45万

（额外）官方竞速补偿礼包：（绑定的）玄阴石（气血）1：

周二更新为蓝色

周三更新为紫色

周四更新为黄色

周五更新为橙色（封顶）

另，如果有急需转服的玩家，可以根据跑马灯及群公告提示，Q群联系客服-胖子，报名登记：官方可进行人工小规模转服批次安排！！！

【11.28日上线第六次小版本更新内容】

1.还原四象元灵、刑天舞干戚、剑修第三段等相关技能体验到11月27日更新前的状态

2.聚海商会开放锥魂钉和千行咒的收售功能（低级炼物师可以解锁锥魂钉的第二种制作配方，可以获得非绑定锥魂钉）

3.优化【剑髓本章】也可由飞罡录激活

4.修复锥魂钉可以被直接使用的问题

5.修复帝鸿金章的效果无法正常生效的问题

6.修复锁妖塔中怪物会因各种异常情况脱战的问题

7.修复多次点击原地复活会导致额外消耗复活道具的情况

8.修复锁妖塔开启后，怪物会集中攻击某个玩家的问题

9.修复某些boss技能预警圈范围与实际伤害范围不符的问题

10.提示：聚海商会目前有购买次数限制，2000次/每人/每天（之前有发现抢拍器蹲守寄卖行，为了公平及寄卖行的稳定性因此加了相关限制，对正常玩家无影响）

11.提示：昨日已修复绑定及非绑定的相关问题，大家打造装备需要注意这点

【这周更新安排】

这周我们将进入维稳为主，如果不是处理特别重大bug或者功能比如服务器角色转移，我们将逐步减少更新频率至一周一次----两周一次的，给大家一个更稳定的游戏环境！大家有意见一定要在重楼小馆留言，我们会每天前往回复并收集意见！

【最后】

继续感谢大家一如既往的支持和热情！也为今天未能如期更新感到抱歉！

【本次更新福利】

（绑定的）铜币18万

（绑定的）锥魂钉1（珍惜）

《蜀山：初章》重楼工作室

2022年11月28日 **