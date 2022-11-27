2022/11/27更新

更新日期:2022/11/27

1.藏经阁内容已经制作完毕,今晚更新(疫情本周几个人都被封了,到现在也没解封)

2.修复修改血上限的buff效果,导致血值显示错误的问题.

3.另外刚才登录不上去的问题,排查原因是,由于游戏新上线,为了解决线上问题,我们记录了所有的日志.而本州因为大家疫情被封控就松懈了,结果正巧磁盘写爆了.

我们服务器会在线玩家每小时强制写一次存档,所以刚刚一小时的玩家数据应该丢失了.

我们会紧急升级硬盘,并且分析完近期日志确保没问题后关闭大量日志记录,彻底避免此类问题.

损失过大的请QQ群联系策划(GB)补偿，拜谢大侠！