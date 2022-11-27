蜀山初章27日上线第五次大型版本更新公告

**各位道友，早上好

非常抱歉，又延迟了几个小时（额外延期三个小时的补偿将加上）；《蜀山：初章》上线后第五次大型版本将于今日（周日）早上8:30-12:00开启更新，感谢大家等待支持

[b]【延迟内容】**

临时角色转服功能：各位道友，十分抱歉，原定于昨天就将开启的角色转服功能还是没能在今天测试通过，BUG太多（实在不敢冒险开启）；为了不耽误大家体验，我们将先把其他内容更新，角色转服我们争取在周一或者周二清晨开启。关于这个功能的推迟，我们发布时将奉上如下补偿：（绑定的）铜币45万！

【重要更新内容】

1、新增先天属性刷新功能：各位道友将可以在游戏中重置天赋了（需要付出一定代价）

2、收到大量道友反馈，新增传送玩法内容，炼物师现在可制作传送符等相关物品：

1)传送符学徒级即可炼制

2)追魂钉初阶、低阶方可制作

3)传送点就是现在的复活点

4)点击千里腾光使用

3、新增全新炼制法宝，现在学徒炼宝师也可以炼制所有法宝（低级炼丹师炼制高级法宝会有概率失败）

1)材料来源：大地图上采集、怪物掉落、拍卖行交易等

2)升级炼宝师等级能大幅度提升炼制对应法宝几率

3)升级炼宝师等级对后续开放法宝升品、本命神通都有帮助

4)暂时由于采集材料的限制，目前制作的法宝只有绑定的，摆摊功能开后炼制的绑定法宝可交易

4、优化锁妖塔（重要）：收到大量道友反馈每日锁妖塔需要花费大量时间，且为了提高道友们的单人挑战体验，我们在蜀游阁-群仙议会-第三次大型议题经过

1）锁妖塔现在只需要选择单人或者组队挑战便能获得全部奖励：从领取第一层奖励后开始生效，每天4点更新（之前的每日奖励是需同时完成）

2）组队挑战时，最高境界与最低境界间的差距不能超过12个小境界

3）只有达到境界练气1层才能参加组队挑战

4）游戏内投票结果如图



（锁妖塔因为是游戏内唯一非绑铜币的产出地，特别重要；因此我们将在群仙议会反复提出议题与大家一起反复调试：当前还有第四次议题等待大家投票参与）

【优化和新增内容】：

1.新增生活技能商店NPC赵洋（万宝堂）里面贩卖非绑定的相关生活道具、

2.优化性能，解决长时间游戏帧率持续下降的bug，降低客户端的资源占用

3.新增德武堂门口复活点

4.这几日收到不少道友提议，新增词条时会显示成功率

5.优化【神棘魔皇】、【覆海魔尊】、【弥天大圣】为竞拍机制

6.收到大家提议，现在飞行时可以进行采集操作

7.收到大家提议，大幅度优化功法突破失败后增加的累积突破几率

8.优化莲花和神秘男子位置（技能事件伏魔天罡阵 · 水）

9.优化御剑飞行音效

10.优化新添加BOSS：【神棘魔皇】、【覆海魔尊】、【弥天大圣】的大小

11.优化新添加BOSS：【神棘魔皇】、【覆海魔尊】、【弥天大圣】的材料掉落

12.优化【环幕魔君】、【浑天鹏魔王】的族群类别

13.优化功法突破体验，在功法突破失败时会提高更多的成功几率

14.优化化神突破任务中赤绒金甲的价格

15.优化突破元婴清风明月系列任务与突破化神世间三奇系列任务的描述

16.化神任务优化：在博坊掌柜处购买的道具显示为如来神脚，应该是赤绒金甲

17.优化境界达到结丹9组队无法接到清风明月任务，优化为组队时队长自动接取任务，队员退出队伍后自动接取任务

18.收到大量道友提议，降低元婴突破任务【噬仙之吼】要求击杀的元婴4层首领，为结丹1层首领【金甲天虎】

19.收到大量道友提议后，我们对需要开箱子的功法进行了调整，现在黑市商人处增加整本功法售卖：九婴卷、东皇宝鉴、道海玄微、太素玄机、大荒遗章、云极两仪功（之前抽箱子以小搏大的方式依然不变）

20.收到大量道友提议，开始优化聊天环境，现在世界频道管家已启用：世界频道是我们留给各位道友和谐聊天、修仙交流之所，将禁止一切商贸、导流等信息；被识别到会自动禁言。任何渠道关于外挂售卖宣传会直接封号！感谢大家理解支持！

**

【修复内容】：**

1.修复女角色出现无头的问题

2.修复峨眉、五台角色技能音效衰减范围

3.修复飞行气剑音效衰减范围

4.修复刑天舞干戚打断任会造成伤害的问题

5.修复剑修功法星路显示和实际继承不一致的问题

6.修复长命锁占背包的问题

7.修复怪物脱战回血异常的情况

8.修复白龙神和噬魂魔蛛的首领图标无法显示内容的问题

（最近QQ私聊过大，策划杀一等号已相继被封超过3次，大家平时建议可多留言客服胖子、蓝莓处；提醒，胖子昨日值班到今天早上，今日不在线）

【写在最后】：

这次更新，有很多意见来自于道友们的提议；大家可以多多前往群仙议会与重楼小馆提出自己的建议，我们会认真记录，仔细琢磨，随时准备优化；另外，锁妖塔关系着游戏里唯一的非绑金产出，所以我们将在下次定向跨服转移角色功能开启的时候将锁妖塔的很多设置比如调整难度、限制次数、限制境界、奖励分配等等都做到后台，然后通过群仙议会与大家一起商量随时调整，在我们的畅想中甚至：今天，大家觉得最近产出过多，那么一起投票决定之后三天降低金的产出等等哈哈（无需停服）。总而言之，蜀山未来，我们一起琢磨打造！

好啦，各位道友；祝大家周末开心、修仙顺利！有问题，找重楼！我们可能会迟到，但是一定会到！



重楼工作室 拜上

[/b]