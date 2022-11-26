11月27日更新：新BOSS&新的系统

各位玩家周末好，我是《勇者之书》的制作人Gtc
《勇者之书》上架EA已经两个月了，回想从刚上架时游戏里充满了内容的粗糙以及许多不合理性，然后到现在的一步一步变好，我真的非常感谢在这个尴尬期内就能接受以及容忍我们的玩家，并且还提出了许许多多的改进意见！我能实实在在的感受到你们对于《勇者之书》的喜爱，以及对我们制作组的支持。
谢谢你们，我们会用大量的更新来回馈你们的支持~
最后我想说，这是我们的第一部作品，我们都是一群没有开发经验的小白，如果去投游戏公司简历可能别人正眼都不会看你一眼，但无所谓，不用去理睬别人怎么看你，很多时候只有你自己知道自己的价值在哪，我不管这是不是所谓的理想主义，我都要拼尽全力，在那面悬崖峭壁上，用力的刻下我们的名字。
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以下是本次更新内容：
新增
* 新增了消耗品系统
不难发现，《勇者之书》的基础框架中还少了一项重要的东西——“消耗品”。在之前几周搞定了升级系统/纹章系统后，本周终于把这项功能给添加上了！
但制作消耗品系统涉及的范围较大，本周我们先推出了一部分基础类的消耗品，来保证整套功能的正常运作
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新增消耗品【恢复药剂】
效果：恢复30%生命
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新增消耗品【护盾药剂】
效果：下一场战斗开始时获得25点固定护盾
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新增消耗品【复活卷轴】
效果：战斗时复活勇者
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新增消耗品【召唤卷轴】
效果：下一场战斗开始时召唤两名帮手
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新增消耗品【鉴定卷轴】
效果：鉴定物品的必要道具
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新增消耗品【升级果实】
效果：勇者等级+1
而更高级的消耗品我们已经在制作中了，预计在下周会推出
* 新增了看板娘【戴安娜】
以上的消耗品都可以在这里买到，并且每过一章地图【戴安娜】都会重新进货，未来我们还会添加其他的商人，敬请期待~
* 新增了BOSS
新增第三章·城镇篇章的随机BOSS——教会将军（近战系）
“真男人，来场1V1？”
顺带一提，为了让两位教会头目的一致性更好，原有第三章BOSS“教会主教”的血脉/技能/纹章也有所调整（他也会变强很多）
* 新增了噩梦纹章的新玩法
新的噩梦纹章设计思路是以“风险&收益”为主题的，我们有意区分噩梦纹章与其他纹章
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为了让我们的设计空间很大，BOSS携带的纹章定义为【专属纹章】，玩家将不会再获得
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噩梦纹章取消占用多个纹章槽的设定
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噩梦纹章获得后，将处于“未鉴定”状态，使用【鉴定卷轴】鉴定后，会随机获得两条增益/减益词条的加成
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噩梦纹章携带后是无法正常卸下的，除非你使用篝火房间的融合功能
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使用融合功能时，将不会再获得噩梦纹章，但你可以放入噩梦纹章与其他纹章进行融合，它的效果=你放入的另一个纹章的复制品
优化调整
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为了让纹章融合的指向性更强， 现在起两个不同池子的纹章进行融合时，不会再出现随机池的纹章了，而是会出现属于这两个池的纹章
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现在已经有了【复活卷轴】存在，我们删除了用金币复活勇者的玩法，并且删除了不复活的勇者将会获得“战损”的惩罚，我们把这个限制现在放到了热度模式9中
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为了更清楚回合的概念，回合切换时会显示当下回合数
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神秘事件的主动技升星事件，现在会升星任意等级的技能了
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重甲神器“暗金盾”的解锁任务由“累计承受3000点伤害”→“累计受到500次战斗伤害”
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异常状态【中毒】添加治疗量减半的效果
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新增热度模式1的词条：所有普通敌方有几率携带噩梦纹章
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热度模式18的词条变为：精英房间出现2个精英敌方
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热度模式11下的BOSS恶龙特殊机制重做，现在会降到一定的血量之后再回去睡觉
纹章
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新增力量池史诗纹章（紫）【死缠烂打】
效果：
1.若自身单回合内对同一敌人造成3次战斗伤害，技能冷却-1
2.若自身单回合内对同一敌人造成2次战斗伤害，技能冷却-1
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新增魔防池传说纹章（橙）【圣光】
效果：每当受到来自魔法的战斗伤害时，为全体我方施加少量治疗
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增强防守池稀有纹章（蓝）【守护】
原效果：
处于异常状态时，防守+2
处于异常状态时，防守+4
处于异常状态时，防守+6
改为：
每当受到异常状态时，防守+1
每当受到异常状态时，防守+2
每当受到异常状态时，防守+3
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以及新增/修改了全部的噩梦纹章
BUG修复
- 修复了挑战房间【逃亡时刻】杀死追杀者获得奖励过低的问题
- 修复了传说纹章【召唤师】与猎人天赋【巨大化】同时存在时，召唤物的数值低于预期
- 修复了传说纹章【无畏】叠加地形效果失效的BUG
- 修复了异常状态【眩晕】失效后，动画依旧存在的BUG
Changed files in this update