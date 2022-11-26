11月27日更新：新BOSS&新的系统

各位玩家周末好，我是《勇者之书》的制作人Gtc

《勇者之书》上架EA已经两个月了，回想从刚上架时游戏里充满了内容的粗糙以及许多不合理性，然后到现在的一步一步变好，我真的非常感谢在这个尴尬期内就能接受以及容忍我们的玩家，并且还提出了许许多多的改进意见！我能实实在在的感受到你们对于《勇者之书》的喜爱，以及对我们制作组的支持。

谢谢你们，我们会用大量的更新来回馈你们的支持~

最后我想说，这是我们的第一部作品，我们都是一群没有开发经验的小白，如果去投游戏公司简历可能别人正眼都不会看你一眼，但无所谓，不用去理睬别人怎么看你，很多时候只有你自己知道自己的价值在哪，我不管这是不是所谓的理想主义，我都要拼尽全力，在那面悬崖峭壁上，用力的刻下我们的名字。

………………

以下是本次更新内容：

新增

* 新增了消耗品系统

不难发现，《勇者之书》的基础框架中还少了一项重要的东西——“消耗品”。在之前几周搞定了升级系统/纹章系统后，本周终于把这项功能给添加上了！

但制作消耗品系统涉及的范围较大，本周我们先推出了一部分基础类的消耗品，来保证整套功能的正常运作



新增消耗品【恢复药剂】

效果：恢复30%生命

新增消耗品【护盾药剂】

效果：下一场战斗开始时获得25点固定护盾

新增消耗品【复活卷轴】

效果：战斗时复活勇者

新增消耗品【召唤卷轴】

效果：下一场战斗开始时召唤两名帮手

新增消耗品【鉴定卷轴】

效果：鉴定物品的必要道具

新增消耗品【升级果实】

效果：勇者等级+1

而更高级的消耗品我们已经在制作中了，预计在下周会推出

* 新增了看板娘【戴安娜】

以上的消耗品都可以在这里买到，并且每过一章地图【戴安娜】都会重新进货，未来我们还会添加其他的商人，敬请期待~

* 新增了BOSS

新增第三章·城镇篇章的随机BOSS——教会将军（近战系）

“真男人，来场1V1？”

顺带一提，为了让两位教会头目的一致性更好，原有第三章BOSS“教会主教”的血脉/技能/纹章也有所调整（他也会变强很多）

* 新增了噩梦纹章的新玩法

新的噩梦纹章设计思路是以“风险&收益”为主题的，我们有意区分噩梦纹章与其他纹章

为了让我们的设计空间很大，BOSS携带的纹章定义为【专属纹章】，玩家将不会再获得

噩梦纹章取消占用多个纹章槽的设定

噩梦纹章获得后，将处于“未鉴定”状态，使用【鉴定卷轴】鉴定后，会随机获得两条增益/减益词条的加成

噩梦纹章携带后是无法正常卸下的，除非你使用篝火房间的融合功能

使用融合功能时，将不会再获得噩梦纹章，但你可以放入噩梦纹章与其他纹章进行融合，它的效果=你放入的另一个纹章的复制品

优化调整

为了让纹章融合的指向性更强， 现在起两个不同池子的纹章进行融合时，不会再出现随机池的纹章了，而是会出现属于这两个池的纹章

现在已经有了【复活卷轴】存在，我们删除了用金币复活勇者的玩法，并且删除了不复活的勇者将会获得“战损”的惩罚，我们把这个限制现在放到了热度模式9中

为了更清楚回合的概念，回合切换时会显示当下回合数

神秘事件的主动技升星事件，现在会升星任意等级的技能了

重甲神器“暗金盾”的解锁任务由“累计承受3000点伤害”→“累计受到500次战斗伤害”

异常状态【中毒】添加治疗量减半的效果

新增热度模式1的词条：所有普通敌方有几率携带噩梦纹章

热度模式18的词条变为：精英房间出现2个精英敌方

热度模式11下的BOSS恶龙特殊机制重做，现在会降到一定的血量之后再回去睡觉

纹章

新增力量池史诗纹章（紫）【死缠烂打】

效果：

1.若自身单回合内对同一敌人造成3次战斗伤害，技能冷却-1

2.若自身单回合内对同一敌人造成2次战斗伤害，技能冷却-1

新增魔防池传说纹章（橙）【圣光】

效果：每当受到来自魔法的战斗伤害时，为全体我方施加少量治疗

增强防守池稀有纹章（蓝）【守护】

原效果：

处于异常状态时，防守+2

处于异常状态时，防守+4

处于异常状态时，防守+6

改为：

每当受到异常状态时，防守+1

每当受到异常状态时，防守+2

每当受到异常状态时，防守+3

以及新增/修改了全部的噩梦纹章

BUG修复