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英雄黄昏 update for 26 November 2022

2022年11月27日 更新说明

Share · View all patches · Build 10022882 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【更新说明】
1.新增道具[乾坤袋]，可以扩展背包容量，在名望商店有售。
2.拜访失败时不会直接闭门谢客，添加一个30天的减益状态(降低拜访成功率)，期间再次拜访失败才会闭门谢客。
3.优化刺杀概率，不再出现99%概率还会失败的情况。
4.处理背包满时兄弟送礼消失的Bug.
5.提升新手友好度。
6.优化其他细节。

作者Steam账号受限已久，无法在讨论区回复留言，若有及时需要反馈的，可加作者qq：1025966822，或加群联系作者。
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Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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