2022年11月27日 更新说明

【更新说明】

1.新增道具[乾坤袋]，可以扩展背包容量，在名望商店有售。

2.拜访失败时不会直接闭门谢客，添加一个30天的减益状态(降低拜访成功率)，期间再次拜访失败才会闭门谢客。

3.优化刺杀概率，不再出现99%概率还会失败的情况。

4.处理背包满时兄弟送礼消失的Bug.

5.提升新手友好度。

6.优化其他细节。

作者Steam账号受限已久，无法在讨论区回复留言，若有及时需要反馈的，可加作者qq：1025966822，或加群联系作者。

交流QQ群：607451655