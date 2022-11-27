2022年11月27日版本更新说明：
（注意事项）此次游戏更新之后，先前的旧存档依然可以用。（若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出情况，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容）；
添加新机制：君主角色可以自由从国库中取出钱粮供角色使用
加入新机制：玩家势力如果是他国附庸，每年将不得不向宗主国纳贡钱粮
重新调整列国合纵攻伐时的参与国与针对国的距离判定，较远的势力将会有较低的概率加入攻伐阵营
功能设定：新版游戏载入后，将不会自动在初始界面弹出工坊界面选项
将道路、路网建筑、水池建筑设置为不受火灾影响的建筑
在史册国君世系中，加入遭废黜或者禅位君主的记录功能
设置墙垣类建筑为不受火灾影响的建筑类型
修复载入游戏时，原先在外定居点消失的BUG
修复先前版本中，排行面板的年度产粮总为0的错误显示
*修复排行榜中，资源总量、百姓丰裕度的显示错误BUG
春秋 update for 27 November 2022
2022年11月27日版本更新说明
2022年11月27日版本更新说明：
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