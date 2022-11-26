挂机神话 20221126 圆饼出击

#修复部分功法暴击率在面板上显示比实际数值低的UI错误（旧档角色在执行一次更换装备或角色升级等刷新面板的操作后，即可显示正确数值。）（再次杜绝了正常情况下100%暴击却不暴击的问题)（为什么是说是再次呢?狗头）

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）