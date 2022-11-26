1，时空错乱增加了燕昭王势力，以及苏秦，乐毅等人(新档有效)

2，虚构剧本（群雄集结和时空错乱）增加了势力位置的变更

3，增加新装备吴子兵法，鬼谷子，七翎扇，芭蕉扇，阴阳扇，诸葛羽扇(新档有效)

4，增加新兵种【纵横家】和【齐技击】

5，增加了一些共有称号，共有称号所有武将都有机会，每年将分配一次。

6，增加了八阵图，神行，纵横...等14个新技能。

7，战场上击退武将后，有极小概率获得敌方的一个普通阵法。

8，子女可继承父母的所有高级阵法。

9，野兽出现时，委任攻击目标增加了野兽，可自动向野兽移动。

10，加强了颜良文丑(新档有效)

11，新武将增加父母设定

12，给更多武将增加了称号(新档有效)

13，增加了赵云马超黄忠等人的组合技(新档有效)

14，技能【泰山压顶】和【冲杀】加强

15，【雷霆怒击】，【连珠】等多次攻击技能的伤害倍数进行了调整

16，技能画面增加了技能的触发条件的显示

17，优化了强盗出现时出兵讨伐的人数

18，优化了电脑征兵的AI

19，第一军团增加委任跳过选择

20，魏武卒兵力成长每级增加21

21，steam增加自定义头像

22，steam改为窗口模式