1.0.4.4 更新说明

开放新地图至仙陨之地

开放4级符印

增加测试傀儡，可以在洞府中工坊制作，用于测试伤害

元婴在历练时背包满时现在会提醒了

帮助（F1）现在支持符印和分解相关的查看了

修复纳剑术在副本中只有第一次战斗生效的问题

修复特定地图退出可能会有残留的问题

修复个别情况下地图显示异位的问题

修复超级强化时费用可能计算异常的问题

修复特定情况下装备附带动作触发报错的问题

修复探险记录中线索类事件没显示的问题

修复元婴装备战斗开始时触发的法宝无效的问题

修复灵锁类技能在生效时宠物面板没刷新的问题

修复特定情况下仓库关闭时依然会存入东西的问题

修复其他已知BUG