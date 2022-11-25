开放新地图至仙陨之地
开放4级符印
增加测试傀儡，可以在洞府中工坊制作，用于测试伤害
元婴在历练时背包满时现在会提醒了
帮助（F1）现在支持符印和分解相关的查看了
修复纳剑术在副本中只有第一次战斗生效的问题
修复特定地图退出可能会有残留的问题
修复个别情况下地图显示异位的问题
修复超级强化时费用可能计算异常的问题
修复特定情况下装备附带动作触发报错的问题
修复探险记录中线索类事件没显示的问题
修复元婴装备战斗开始时触发的法宝无效的问题
修复灵锁类技能在生效时宠物面板没刷新的问题
修复特定情况下仓库关闭时依然会存入东西的问题
修复其他已知BUG
懒人修仙传2 update for 25 November 2022
1.0.4.4 更新说明
开放新地图至仙陨之地
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