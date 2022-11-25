活字引擎3.3.7版已更新！修复卡顿/崩溃问题！

之前有些用户反馈导入背景会让活字引擎卡顿甚至崩溃，这个问题我查了好久终于查明原因了：

首先这个Bug实际上是：当你打开了BGM面板，然后关掉了它，然后进行了播放，然后导入任何BGM之外的资源，这时活字引擎就会卡顿或者奔溃

这个Bug的成因也很刁钻：活字引擎在你导入资源时会更新所有的资源面板，当你上传背景时，BGM面板也会更新。在你打开BGM面板时，BGM面板会生成出来，然后你把他关掉了，那么BGM面板会在后台休眠。当你打开BGM面板时，活字引擎会加载所有的BGM到内存，然后读取这些BGM并生成音波图。当你进入播放模式时，活字引擎会卸载所有已经加载过的资源防止卡顿。而当你打开过BGM面板再关掉然后去播放然后再导入资源，这时候因为你导入资源所以所有资源面板都会更新，包括休眠中的BGM面板，于是BGM面板开始准备渲染，它要为每一首BGM生成音波图，于是他去内存里找BGM文件，但它找不到，因为你进入播放模式时活字引擎把这些BGM卸载了，于是它就出错了（草）

总之现在都修复好了！这里是更新内容：

1.修复了上面说的那个大Bug

2.修复了在BGM/音效界面，若在开始试听后立刻点击更换音频文件，会导致试听的音频无法停止的问题。