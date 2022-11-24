∷增加红色兔小萌时装进入曜币商城
∷每日积分模式获胜奖励曜币活动常驻
∷开启晚上7点至11点角色经验双倍活动
∷爱德华弩箭调整为可以一边移动一边瞄准和装填，默认获得治疗箭的效果，并且不再有治疗冷却
∷爱德华天赋2效果调整：治疗箭可以治疗初拥
∷爱德华弩箭升级效果调整：3级解锁：命中冒险者后恢复冒险的体力 5级解锁：给予命中的冒险者一个临时的自起能力
∷血族男爵不再能通过大招攻击来获得额外的大招能量
∷血族男爵的普通飞行不再消耗能量，但是在扑击之后会获得冷却
∷守墓人触发揪住冒险者的距离提升，会更容易触发揪住
∷追猎状态调整为只会在释放攻击技能以及被玩家击晕愤怒后消失
∷工具人状态破解速度下降50%
∷朱莉套装能拆分装备BUG修复
墲人之境：探索 update for 24 November 2022
11月/24日更新说明
∷增加红色兔小萌时装进入曜币商城
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