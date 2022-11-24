11月/24日更新说明

∷增加红色兔小萌时装进入曜币商城

∷每日积分模式获胜奖励曜币活动常驻

∷开启晚上7点至11点角色经验双倍活动

∷爱德华弩箭调整为可以一边移动一边瞄准和装填，默认获得治疗箭的效果，并且不再有治疗冷却

∷爱德华天赋2效果调整：治疗箭可以治疗初拥

∷爱德华弩箭升级效果调整：3级解锁：命中冒险者后恢复冒险的体力 5级解锁：给予命中的冒险者一个临时的自起能力

∷血族男爵不再能通过大招攻击来获得额外的大招能量

∷血族男爵的普通飞行不再消耗能量，但是在扑击之后会获得冷却

∷守墓人触发揪住冒险者的距离提升，会更容易触发揪住

∷追猎状态调整为只会在释放攻击技能以及被玩家击晕愤怒后消失

∷工具人状态破解速度下降50%

∷朱莉套装能拆分装备BUG修复